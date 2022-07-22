للمرة الرابعة خلال أقل من شهر .. كسر جديد يحدث في أنبوب مشروع ماء الإفراز الثالث بأربيل

شفق نيوز/ اعلن قائممقام اربيل نبز عبدالحميد، يوم الجمعة، بحدوث كسر الأنبوب الناقل لمشروع ماء الإفراز الثالث في مدينة أربيل.

وقال عبدالحميد في تصريح لوكالة شفق نيوز ان "الكسر حصل في نفس المنطقة التي تعرضت للكسر في المرة الماضية"، مؤكدا أن "فرق مديرية ماء اربيل توجهت الى المكان وبدأت بإصلاح المشكلة".

واضاف ان "الكسر المتكرر هو بسبب ضعف الأنابيب أمام الضغوط التي تواجهها اضافة الى انها اصبحت قديمة".

وانكسر الأنبوب الناقل لمياه مشروع الإفراز الثالث في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان صباح يوم الثلاثاء الماضي من العاملين في الطريق الستراتيجي 150 متراً .

وكان أنبوب مشروع ماء الإفراز الثالث قد تعرض لكسرين قبل نحو أكثر من أسبوعين يوما بسبب الضغط عليه والذي يُعد الشريان الرئيسي لماء اربيل.

ويقع خط أنابيب مشروع الإفراز الثالث في شمال مدينة أربيل ويؤمن حوالي 40 بالمئة من مياه الاسالة للأحياء الشمالية والغربية من المدينة.

ويغذي الأنبوب الأحياء والمناطق الممتدة على طريق 60 مترا وصولا الى حي 5 حصاروك والمناطق المجاورة لها.