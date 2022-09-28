للمرة الرابعة.. المدفعية الايرانية تعاود قصف شمال اربيل

شفق نيوز/ أفاد مدير ناحية سيدكان التابعة لإدارة منطقة "سوران" المستقلة شمال مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، بتجدد القصف على مناطق في الناحية من قبل الجانب الايراني .

وقال إحسان جلبي لوكالة شفق نيوز، إن "القصف بدأ في الساعات الأولى من الفجر، لكنه يبدو كثيفا اكثر من الايام الماضية "، موضحا ان "القصف لم يتسبب بوقوع ضحايا او اصابات حتى الان".

ومنذ يوم السبت الماضي، تشن المدفعية الإيرانية قصفا يستهدف مناطق في سيدكان، فيما تبنى الحرس الثوري القصف، وقال إنه يستهدف مقرات "مجموعات ارهابية" عقب محاولتها ادخال اسلحة للمدن الحدودية واثارة الشغب في إيران، على حد قوله.