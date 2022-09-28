سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

للمرة الرابعة.. المدفعية الايرانية تعاود قصف شمال اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-28T06:53:23+0000
للمرة الرابعة.. المدفعية الايرانية تعاود قصف شمال اربيل

شفق نيوز/ أفاد مدير ناحية سيدكان التابعة لإدارة منطقة "سوران" المستقلة شمال مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، بتجدد القصف على مناطق في الناحية من قبل الجانب الايراني . 

وقال إحسان جلبي لوكالة شفق نيوز، إن "القصف بدأ في الساعات الأولى من الفجر، لكنه يبدو كثيفا اكثر من الايام الماضية "، موضحا ان "القصف لم يتسبب بوقوع ضحايا او اصابات حتى الان".

ومنذ يوم السبت الماضي، تشن المدفعية الإيرانية قصفا يستهدف مناطق في سيدكان، فيما تبنى الحرس الثوري القصف، وقال إنه يستهدف مقرات "مجموعات ارهابية" عقب محاولتها ادخال اسلحة للمدن الحدودية واثارة الشغب في إيران، على حد قوله.

related

قصف مدفعي ايراني شمالي اربيل

Date: 2020-10-29 09:16:21
قصف مدفعي ايراني شمالي اربيل

قصف إيراني يستهدف شمال اربيل للمرة الثالثة خلال 24 ساعة

Date: 2022-09-26 08:10:49
قصف إيراني يستهدف شمال اربيل للمرة الثالثة خلال 24 ساعة

تجدد القصف الإيراني على ناحية سيدكان: مستمر منذ الفجر بشكل متقطع

Date: 2022-09-26 19:21:15
تجدد القصف الإيراني على ناحية سيدكان: مستمر منذ الفجر بشكل متقطع

تجدد القصف المدفعي الإيراني على بلدة "سيدكان" شمال أربيل

Date: 2022-09-25 07:24:04
تجدد القصف المدفعي الإيراني على بلدة "سيدكان" شمال أربيل

المدفعية الإيرانية تقصف سيدكان شمال أربيل

Date: 2022-05-11 07:16:12
المدفعية الإيرانية تقصف سيدكان شمال أربيل

صور .. الثلوج تغلق طريقاً حيوياً في إقليم كوردستان

Date: 2022-01-27 07:46:36
صور .. الثلوج تغلق طريقاً حيوياً في إقليم كوردستان

قصف جوي ومدفعي تركي يستهدف مناطق حدودية في إقليم كوردستان

Date: 2020-09-03 18:04:07
قصف جوي ومدفعي تركي يستهدف مناطق حدودية في إقليم كوردستان

إصابتان جديدتان بكورونا في منطقة بإقليم كوردستان

Date: 2020-06-05 23:25:46
إصابتان جديدتان بكورونا في منطقة بإقليم كوردستان