للمرة الثانية.. هجوم بمسيّرات يستهدف أبراج الاتصالات على حدود حلبجة

شفق نيوز- حلبجة

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بتعرّض أبراج للاتصالات على الحدود التابعة لمحافظة حلبجة في إقليم كوردستان لهجوم بطائرات مسيّرة، ما تسبب بتعطّل خدمات الهاتف والإنترنت في عدد من المناطق الحدودية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "طائرتين مسيّرتين استهدفتا عند الساعة 3:50 من فجر اليوم، برجين للاتصالات يقعان في جبل بَفري ميري ضمن سلسلة جبال شنروى على الحدود الإدارية لمحافظة حلبجة"، مرجحاً أن "تكون الطائرات إيرانية".

وأضاف أن "الهجوم ألحق أضراراً مادية كبيرة بالبنية التحتية للأبراج"، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وأشار المصدر، إلى أن "سكان مناطق عدة في هورامان والمناطق الحدودية واجهوا انقطاعاً في شبكات الاتصال، شمل خدمات الهاتف المحمول والإنترنت نتيجة استهداف الأبراج".

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام قليلة من حادثة مماثلة استهدفت الأبراج ذاتها في الموقع نفسه عبر ثلاث طائرات مسيّرة، ما أدى حينها أيضاً إلى تعطّل خدمات الاتصالات في المنطقة.