للمرة الثانية .. منع دخول رئيس كتلة الجيل الجديد إلى برلمان كوردستان

شفق نيوز/ منعت رئاسة برلمان اقليم كوردستان يوم الأربعاء رئيس كتلة حراك الجيل الجديد كاظم فاروق من الدخول إلى مبنى البرلمان بعد تقديمه الاعتذار عن رفعه فردتي حذائه أمام أعضاء هيئة الرئاسة.

ويعقد برلمان كوردستان جلسة خاصة صباح اليوم بمناسبة مرور 33 عاما على عمليات الأنفال.

وقال فاروق في تصريح للصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إن "شرطة البرلمان منعته من الدخول إلى المبنى لعدم تقديمه الأعتذار".

وهذه هي المرة الثانية التي يُمنع فيها فاروق من الدخول.

وأضاف رئيس الكتلة "لن أعتذار من البرلمان وانما يجب ان يعتذر كل من الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني من شعب كوردستان"، على حد تعبيره.

وكان فاروق قد رفع فردتي حذائه بوجه أعضاء هيئة رئاسة برلمان كوردستان ورما بهما في جلسة انعقدت في نهاية شهر آذار الماضي وغاد قبة البرلمان حافيا احتجاجا على عدم منح مزيد من الوقت للحديث.

وقررت هيئة رئاسة برلمان إقليم كوردستان، حرمان رئيس كتلة حراك الجيل الجديد من المشاركة في الجلسات المقبلة جراء ما أقدم عليه من تصرف.

وقالت رئيسة البرلمان ريواز فائق في حينها، انه مقابل التصرف غير المحترم وغير اللائق الذي اقدم عليه البرلماني كاظم فاروق داخل الحرم البرلماني تقرر حرمانه من المشاركة بالجلسات المقبلة الى ان يقدم اعتذارا رسميا الى البرلمان.