للمرة الثانية .. إقليم كوردستان يمدد العمل بالعلامات والمعلومات الخاصة بسيارات الأجرة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل والإتصالات في حكومة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء تمديد العمل بنظام العلامة ولوحات المعلومات الخاصة بسيارات الأجرة بالإقليم لشهر آخر.

وكانت الوزارة قد اتخذت القرار نفسه في شهر أيلول/سبتمبر من العام الحالي.

وقال وزير النقل آنو جوهر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن تقرر تمديد العمل بهذا النظام لمدة شهر آخر.

واضاف البيان ان الموعد الأخير لتسلم العلامات والملصقات، وهوية التعريف تكون حتى الأول من كانون الثاني ٢٠٢٢.

وكشف وزير النقل و المواصلات في حكومة الاقليم ، ان نسبة سائقي مركبات (التكسي) الذي اتموا معاملاتهم كانت في اربيل نحو ٥٢٪؜ ، و في دهوك ٥٠٪؜ ، فيما لم تتجاوز في السليمانية ٢٠٪؜ لغاية اليوم.

وكانت الوزارة قد أعلنت في شهر نيسان الماضي العمل بهذا النظام وفرض غرامة مالية مقدارها 500 الف دينار عراقي لكل مخالف.

ووفق النظام يقوم السائق بإلصاق لوحة المعلومات الشخصية الكاملة له الواردة في بطاقة السكن اضافة الى صورة فتوغرافية داخل غرفة سيارة الأجرة وتحديدا خلف الكرسي الأمامي للراكب مع ارقام الاتصال بالأجهزة الأمنية، ومكافحة العنف ضد المرأة.

يشار إلى أن هذه الوثيقة تصدرها وزارة النقل والإتصالات وبالتعاون مع وزارة الداخلية في الإقليم بهدف الحد من الجرائم خاصة تلك التي تتعلق بالتحرش الجنسي والإغتصاب.