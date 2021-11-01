للمرة الثانية.. سائقو الشاحنات ينظمون تظاهرة في منفذ برويز خان في كرميان

شفق نيوز/ تظاهر عدد من سواق الشاحنات في منفذ برويز خان الحدودي بين إيران و إدارة گرميان اليوم الاثنين، احتجاجا على فرض ضرائب على الشاحنات الداخلة من إيران.

وأبلغ مصدر في المنفذ الحدودي وكالة شفق نيوز؛ أن مجموعة من سواق الشاحنات تظاهروا صباح اليوم للمرة الثانية في منفذ برويز خان احتجاجا على فرض رسوم اضافية على كل شاحنة تدخل من إيران.

وأشار المصدر إلى أن المحتجين طالبوا بعدم فسح المجال أمام الشركات الحزبية وابعادها من المنفذ خصوصا تلك التي تفرض على التجار وسائقي الشاحنات ضرائب ورسوم.

وأضاف المصدر؛ أن الجهات الحكومية في المنفذ لم تستجب لمطالب المتظاهرين.

وتظاهر عدد من سواق الشاحنات في منفذ برويز خان الحدودي بين إيران و إدارة گرميان قبل أيام احتجاجا على فرض ضرائب على الشاحنات الداخلة من إيران.

فيما أعلنت إدارة گرميان، أمس الأحد، عن زيارة القنصل الإيراني العام في السليمانية إلى الإدارة لمناقشة المشاكل المتعلقة بمنفذ برويز خان الدولي.