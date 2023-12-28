للمرة الثانية خلال 24 ساعة .. قصف جوي يستهدف منطقة بالسليمانية

شفق نيوز/ افاد شهود عيان في السليمانية، اليوم الخميس، بقيام طائرة مسيرة بدون طيار بقصف منطقة "جنارتو" في قضاء جمجمال.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن الطائرة المسيرة يتوقع أنها تابعة للجيش التركي، واستهدفت مقراً لحزب العمال الكوردستاني في قرية "جنارتو" في ناحية "آغجلر" التابعة لقضاء جمجمال ظهر اليوم.

وأضافوا أن هذا القصف هو الثاني من نوعه لناحية "آغلجر" خلال 24 ساعة.

فيما أكد مدير ناحية آغجلر، هيمن بهجت، في تصريح لمراسل وكالة شفق نيوز، أنه "في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم قامت طائرة مسيرة بدون طير بقصف قرية جنارتو التابعة لناحية آغلجر".

وأضاف "لغاية الآن لم يتم تحديد حجم الأضرار بسبب وجود الطائرة لغاية الآن في سماء القرية".