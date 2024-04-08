للمرة  الثانية.. جماعة تركية "مجهولة" تتبنى حريق البالة في اربيل

شفق نيوز/ تبنت جماعة تركية "مجهولة"، الحريق الذي أتى على سوق "البالة" في اربيل، وهو الثاني خلال شهرين.

وقالت المجموعة في بيان نشر عبر موقع حمل اسم "ahdi milli teskilati" أو "منظمة العهد الوطني"، إن عناصرها أشعلت النار صباح اليوم، في سوق اربيل"، وذلك من "16 موقعا".

وبحسب بيان هذه المجموعة، فإنها تطالب "بالتعامل بالليرة التركية ورفع العلم التركي في قلعة أربيل".

وكانت هذه الجماعة "المجهولة" ذاتها، قد تبنت الحريق الذي نشب بسوق "البالة" في أربيل مساء يوم 27 شباط الماضي، وقالت إنها دمرت اكثر من الف محل، كما ادعت قيامها بأنشطة مماثلة في كركوك وشمال سوريا.

وصباح اليوم، أتت النيران على أكثر من 150 محلاً تجارياً في سوق البالة وسط مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وذلك بعد أقل من شهرين على حريق مماثل في السوق.