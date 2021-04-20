للمرة الثالثة .. منع رئيس كتلة حراك الجيل الجديد من الدخول لبرلمان كوردستان

شفق نيوز/ منعت السلطات الأمنية المسؤولة عن حماية مبنى برلمان كوردستان وللمرة الثالثة على التوالي كاظم فاروق رئيس كتلة حراك الجيل الجديد من الدخول إلى قاعة البرلمان لعدم تقديمه اعتذارا رسميا على ما قام به من رفع فردتي حذائه أمام هيئة الرئاسة.

وقال فاروق في مؤتمر صحفي عقب منعه من الدخول "أنا أفضل أن أبقى خارج قبة البرلمان برأس مرفوع لا أن أكون مطأطأ الرأس داخلها".

وكان فاروق قد رفع فردتي حذائه بوجه أعضاء هيئة رئاسة برلمان كوردستان ورما بهما في جلسة انعقدت في نهاية شهر آذار الماضي وغادر قبة البرلمان حافيا احتجاجا على عدم منح مزيد من الوقت للحديث.

وقررت هيئة رئاسة برلمان إقليم كوردستان، حرمان رئيس كتلة حراك الجيل الجديد من المشاركة في الجلسات المقبلة جراء ما أقدم عليه من تصرف.

وقالت رئيسة البرلمان ريواز فائق في حينها، انه مقابل التصرف غير المحترم وغير اللائق الذي اقدم عليه البرلماني كاظم فاروق داخل الحرم البرلماني تقرر حرمانه من المشاركة بالجلسات المقبلة الى ان يقدم اعتذارا رسميا الى البرلمان.

ويعقد برلمان كوردستان جلسة حاليا يتضمن برنامج عملها الآتي: التصويت على مقترح قانون (استيراد وبيع المنتجات النفطية في اقليم كوردستان-العراق) وفقا لاحكام المواد (90، 91، 93، 96، 97) من النظام الداخلي للبرلمان.

كما تضمن البرنامج طرح أفكار عدد من الأعضاء ومنها فكرة البرلمانية كلاويز عبيد عثمان بشأن زيادة الإصابات بمرض السرطان وفكرة البرلمانية شنو اشقي عبدالله بشأن توفير فرص العمل في الاقليم.

ويتضمن برنامج الجلسة ايضا القراءة الاولى لمقترح قانون (التعديل الاول لقانون تمليك الاراضي المتجاوز عليها في حدود البلديات في اقليم كوردستان العراق رقم 3 لسنة 2019) وفقا لاحكام المادتين 79 و80 من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان.

ويتضمن القراءة الثانية لمقترح قانوني (يوم الصحافة الكوردية في اقليم كوردستان) ومقترح قانون (ادارة وحماية الاثار والتراث في اقليم كوردستان- العراق).