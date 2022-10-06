للمرة الثالثة.. مجهولون يستهدفون كاميرات مراقبة السرعة في السليمانية  

شفق نيوز/ أعلنت الشركة المسؤولة على وضع كاميرات مراقبة السرعة في شوارع السليمانية، اليوم الخميس، عن تعرض إحدى كاميرات المراقبة لاعتداء من قبل مجهولين.

وقال محامي الشركة الواضعة لكاميرات المراقبة شيروان حسن لوكالة شفق نيوز، إن إحدى كاميرات مراقبة السرعة في طريق دوكان - السليمانية تعرضت صباح اليوم، لاعتداء مسلح من قبل مجهولين، أدى إلى إتلاف الكاميرا.

وأضاف شيروان ان هذا الاعتداء هو الثالث من نوعه منذ فترة وضع الكاميرات والثاني خلال هذا الأسبوع.

واشار الى ان الشركة محتفظة بحقها القانونية وقدمت شكوى قانونية للقضاء وهم بانتظار مجريات التحقيق.

وفي وقت سابق، جدد اتحاد منظمات المجتمع المدني في السليمانية، رفضه مشروع نصب كاميرات مراقبة المركبات المخالفة في شوارع السليمانية، عاداً إياه سبباً للإضرار على المصلحة العامة.

وكان 16 عضواً في مجلس محافظة السليمانية من اصل 32 عضوا جمعوا تواقيع لرفض هذا العقد.