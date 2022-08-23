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للمرة الثالثة.. عمال النظافة يضربون عن العمل في رابرين  

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-23T08:37:52+0000
للمرة الثالثة.. عمال النظافة يضربون عن العمل في رابرين  

شفق نيوز/ أضرب عمال النظافة في إدارة رابرين، اليوم الثلاثاء، للمرة الثالثة احتجاجا على صرف مستحقاتهم المالية. 

وقال أحمد حسين وهو عامل يعمل في إحدى شركات التنظيف بمنطقة حاجي اواه لوكالة شفق نيوز، انهم ومنذ 66 يوما لم يتسلموا رواتبهم الشهرية دون بيان الأسباب من قبل شركة التنظيف. 

واضاف ان الشركة قامت باستقطاع 25 الف من كل عامل بحجة غرامات وقعت على عاتق الشركة من قبل الحكومة،  مبينا ان الشركة تخلفت كذلك بتوفير مستلزمات العمل بحجة عدم صرف مستحقاتها من قبل الحكومة. 

ويؤكد العمال المضربون استمرارهم بالإضراب حتى تستجيب الشركة لمطالبهم بصرف رواتبهم المتاخرة لشهرين والعدول عن استقطاع مبلغ 25 الف دينار من رواتبهم. 

وفي وقت سابق، قال مصدر في رئاسة بلديات رابرين لوكالة شفق نيوز ان وزارة البلديات في حكومة الاقليم جددت عقد العمل لشركتين من أصل ثلاث شركات في حزيران هذا العام، وبين ان الشركتين قامتا بتقليل أعداد العمال.

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