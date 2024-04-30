للمرة الثالثة.. تظاهرة في اربيل ضد قرار إغلاق ممثلية وزارة التربية الاتحادية (صور)

شفق نيوز/ نظم المئات من ذوي الطلبة العرب المقيمين في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تظاهرة احتجاجية للمرة الثالثة ضد قرار إغلاق ممثليات وزارة التربية الاتحادية.

وطالب المحتجون الحكومة العراقية بالعدول عن القرار لأنه سـ"يضر بأبنائهم ومستقبلهم الدراسي".

وقال محمد صالح (مشارك في التظاهرة) لوكالة شفق نيوز؛ "لدي أربعة أطفال يدرسون في مدارس عربية في اربيل، وهذا القرار إذا تم تنفيذه فسيضر بنا كثيرا لاننا لا نستطيع العودة الى محافظاتنا الاصلية لعدم توفر البيئة المناسبة".

ومن جانبها قالت هالة أسعد (مشاركة في التظاهرة) لوكالة شفق نيوز، إن "هذا القرار مضر جدا لنا و نحن منذ سنتين سكنا في مدينة اربيل ولا يمكننا العودة الى محافظاتنا الاصلية ونحن هنا مقيمون ولسنا نازحين والدستور يكفل لنا السكن في اي محافظة عراقية دون تمييز واقليم كوردستان هو جزء من العراق".

بدوره؛ قال امجد الجبوري إن "القرار جائر بحق اكثر من 170 الف طالب وطالبة لأن من اصدر هذا القرار لم يفكر بمصلحة هؤلاء الطلاب اضافة الى عدم القدرة على العودة الى محافظاتنا الأصلية لأن الإيجارات فيها غالية جدا ونحن اشترينا بيوتاً هنا".

وقررت وزارة التربية الاتحادية العراقية، في 14 شباط الجاري، إغلاق ممثلياتها في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، وقالت إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء الاتحادي بإغلاق مخيمات النازحين.