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للمرة التاسعة .. القصف التركي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن قرى في دهوك (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-22T10:20:19+0000
للمرة التاسعة .. القصف التركي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن قرى في دهوك (صور)

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان يوم الأربعاء شروع ملاكاتها الهندسية والفنية بإصلاح كهرباء تلك القرى التي انقطعت عنها الطاقة بسبب القصف التركي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن مديرية الكهرباء بقضاء العمادية في دهوك تقوم بإصلاح الكهرباء في قرى "أوره، دشيش، سرو أدنى" التي انقطعت عنها الطاقة جراء القصف التركي.

وذكرت الوزارة أن هذه المرة التاسعة التي تتعرض لها المنطقة لإنقطاع الكهرباء بسبب القصف، مشيرة إلى أن فرق الكهرباء التابعة لمديرية العمادية تواصل تقديم الخدمات رغم الخطر الذي يهدد حياتها.

وكان منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري قد صرح في وقت سابق من صباح اليوم بإخلاء أكثر من 800 قرية من سكانها وتركها بلا خدمات جراء القتال والمواجهات بين حزب العمال الكوردستاني، والقوات المسلحة التركية في المناطق الحدودية للإقليم.

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