للعام الثاني.. مستشفى في السليمانية يتصدر علاج السكتة الدماغية في العراق

شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة السليمانية، يوم السبت، عن اختيار "مستشفى شار" كأفضل مركز لعلاج السكتة الدماغية على مستوى العراق، وذلك للعام الثاني على التوالي، وفق تصنيف الجمعية الدولية لأمراض السكتة الدماغية.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الجمعية الدولية لأمراض السكتة الدماغية منحت ردهة الجملة العصبية في مستشفى شار الجائزة البلاتينية لعام 2024، مشيرة إلى أن هذه الجائزة تُعدّ أعلى من جائزة العام الماضي وتشكل وسام شرف لا يُمنح إلا للمراكز الطبية في الدول الأكثر تقدماً في هذا المجال.

وكانت صحة السليمانية قد أعلنت، في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2024، عن حصول مستشفى شار على جائزة أفضل مركز لعلاج السكتات الدماغية على مستوى العراق، وذلك تقديراً للجهود الطبية المتميزة التي يقدمها في هذا التخصص الدقيق.