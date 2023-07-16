للشهر الرابع على التوالي.. تضخم كوردستان في انخفاض مستمر

شفق نيوز/ أعلنت هيئة إحصاء إقليم كوردستان، يوم الأحد، انخفاض نسبة التضخم لشهر أيار/مايو الماضي، بنسبة 0.6٪؜.

وأصدرت الهيئة مؤشراً اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، لأسعار الاستهلاك لشهر أيار، أظهر انخفاضاً في معدل التضخم بالإقليم للشهر الرابع على التوالي.

وبحسب قاعدة بيانات الهيئة، فقد وصل مؤشر سعر المستهلك لشهر أيار إلى 112.37 نقطة وبالمقارنة مع شهر نيسان الماضي، فإن انخفاضا في التضخم بلغ 0.6٪؜ مسجلة 113 نقطة.

ووفق هذا الإحصاء، فإن إقليم كوردستان، يسجل انخفاضا في مستوى التضخم للشهر الرابع على التوالي، أي منذ شهر شباط/فبراير الماضي، لكن على المستوى السنوي، يبقى هناك ارتفاع بنسبة 2.2٪؜.

وبلغة الأرقام، شمل انخفاض التضخم بإقليم كوردستان، المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية والمطاعم والاتصالات والإسكان، بينما سجلت أسعار الملابس والمستلزمات المنزلية ارتفاعا ملحوظاً.

وجاء في الإحصاء، أن أربيل شهدت أكبر ارتفاع في التضخم، بلغت نسبته 0.9٪؜ ودهوك 0.6٪؜ فيما شهدت السليمانية أقل نسبة ارتفاع لم تتجاوز 0.1٪؜.