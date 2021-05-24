للحد من عمليات الاغتيال.. "قسد" تمشط ريف ديرالزور بحثاً عن خلايا داعش

شفق نيوز/ تستمر قوات سوريا الديمقراطية بحملات أمنية بريف ديرالزور، وسط عمليات الاغتيال التي تستهدف عناصرها والمدنيين وموظفي الإدارة الذاتية.

قامت قوات سوريا الديمقراطيّة لشمال وشرق سوريا "قسد" مع قوات الأمن الداخلي الخاصة (H.A.T ) يوم الأمس الأحد، بحملة تمشيط ومداهمات بحثاً عن خلايا داعش في ريف ديرالزور الغربي.

وذكرت قسد أن "الحملة أسفرت عن اعتقال عشرات الأشخاص من خلايا داعش في منطقة جزرة البوحميد بريف ديرالزور الغربي، والاستيلاء على اسلحة و معدات عسكرية كانت بحوزتهم".

وقتل عنصران من قوات سوريا الديمقراطية وأصيب آخرون يوم الخميس الماضي، في كمين لمسلحين مجهولين بريف ديرالزور الشرقي، كما قتل عضو المجلس التشريعي في الادارة الذاتية الأربعاء الماضي، في بلدة الجزرة بريف ديرالزور الغربي.