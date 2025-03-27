"للحد من التلوث".. أربيل تحتضن أكبر بحيرة صناعية في الشرق الأوسط

شفق نيوز/ كشفت شركة "رامس جلوبال" التركية، يوم الخميس، عن مشروع جديد يهدف إلى إنشاء أكبر بحيرة صناعية بالشرق الأوسط في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال لقاء مع عدد من المسؤولين الحكوميين في إقليم كوردستان وكبار الشخصيات في أربيل، حيث تم التعريف بمشروع "بافيليون باي رامس"، الذي سيعزز جهود تنظيم التلوث البيئي في المنطقة، وفق بيان صدر عن الشركة ورد الى وكالة شفق نيوز.

وأوضحت الشركة في بيانها أن المشروع سيلعب دوراً كبيراً في تحسين البيئة في أربيل، ويسهم في تقليص نسبة التلوث في المحافظة.

وأضافت أن "بافيليون باي رامس" يعد واحداً من أكبر وأهم المشاريع في إقليم كوردستان، ويهدف إلى توفير تطوير سكني وتجاري فاخر مع مرافق عالمية المستوى، تتمحور حول واحدة من أكبر البحيرات الصناعية في الشرق الأوسط.

كما بينت "رامس جلوبال" أن المشروع سيشمل فللاً بمساحات متنوعة تصل إلى 400 متر مربع، 500 متر مربع، 700 متر مربع، و1000 متر مربع، حيث تتميز كل وحدة بتصاميم فريدة وتشطيبات فاخرة.

وسيضم المشروع أيضاً، بحسب الشركة، مرافق رياضية عالمية المستوى، بالإضافة إلى مقاهي ومطاعم تحيط بالبحيرة.

وأشارت الشركة إلى أن "رامس جلوبال" لديها خبرة دولية تمتد إلى 37 عاماً في مجالات العقارات والبناء، وتنفذ حالياً أكثر من 100 مشروع في ست دول مختلفة.