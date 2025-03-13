للحد من ارتفاع أسعار اللحوم.. السليمانية تحظر تسويق المواشي الحية

شفق نيوز/ أعلنت قائممقامية السليمانية، يوم الخميس، عن حظر تسويق المواشي الحية إلى محافظات وسط وجنوب العراق، في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية، ومنع ارتفاع الأسعار.

وجاء في بيان صادر عن القائممقامية، ورد لوكالة شفق نيوز، أن القرار جاء عقب اجتماع موسّع ضم الجهات المعنية، بهدف تحقيق التوازن في الإنتاج المحلي للمواشي والدواجن، إلى جانب المنتجات الزراعية، بما يضمن استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.

ووفقاً للبيان، فقد تمت مناقشة آليات الحفاظ على التوازن بين الإنتاج المحلي والمستورد، لضمان تغطية احتياجات المواطنين وتجنب أي نقص قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

كما أكد أن الجهات المعنية ستعمل على تأمين الأسواق المحلية باللحوم البيضاء، من خلال دعم مشاريع إنتاج الدجاج والبيض المحلي، خاصة مع ارتفاع معدلات الإنتاج خلال موسم الربيع.

وأشار البيان إلى أن حكومة إقليم كوردستان سمحت باستيراد الأسماك واللحوم المجمدة خلال شهر آذار/ مارس الجاري، لضمان استقرار الأسعار وتلبية الطلب المحلي.

وفيما يتعلق بالإنتاج المحلي من المواشي الصغيرة، شدد القائممقام آوات محمد، على ضرورة منع تسويق المواشي الحية إلى خارج المحافظة، مؤكداً أن هذا القرار جاء استجابة للطلب المتزايد على اللحوم الحمراء محلياً، وهو ما من شأنه أن يسهم في الحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق.

وفي ختام البيان، أكدت قائممقامية السليمانية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة للحفاظ على التوازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد، مشيرةً إلى أنه رغم عدم وصول المحاصيل الزراعية المحلية إلى ذروتها بعد، سيتم السماح باستيراد بعض أنواع الخضار والفواكه وفقاً للحاجة، مع التأكيد على ضرورة أن تكون عملية الاستيراد خاضعة للرقابة لضمان جودتها وسلامتها.