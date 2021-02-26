للتواصل مع القراء.. مهرجان "مصغر" للكتاب في السليمانية

شفق نيوز/ أقيم في مدينة السليمانية، يوم الجمعة، مهرجان الكتاب المصغر في فاملي مول، بمشاركة عدد من دار الطباعة والنشر.

وتقول شيماء احسان احدى المشاركات بالمهرجان، لوكالة شفق نيوز؛ إن "المهرجان هو دعوة للقراءة والاهتمام بالكتاب بعيدا عن الاعلام الالكتروني وفرصة لشراء الكتب بنسبة تخفيض تتراوح ما بين 30-50%".

وتبين أحسان؛ أن الكتب المعروضة بثلاث لغات، هي الإنكليزية، العربية، الكوردية".

وتشير إلى "مشاركة 10 دور نشر ومكتبات، فيما يستمر المعرض لمدة أسبوع".

وتتابع إحسان؛ أنه "بعد الانتهاء من معرض الكتاب الدولي قبل أشهر، اردنا ان نتواصل مع القراء وتشجيعهم على مواصلة القراءة".