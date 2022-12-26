للتقليل من الحوادث المرورية.. كوردستان تخصص 8 مليارات دينار لاعادة تخطيط وصبغ الشوارع

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، أنها خصصت ثمانية مليارات دينار من اجل اعادة صبغ وتخطيط الشوارع في جميع المناطق من خلال عشرة آلات خاصة بالتخطيط والاستعانة بمائة من الأيدي العاملة المحلية.

ونقل بيان لدائرة الإعلام والمعلومات التابعة لحكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، عن المدير العام لديوان وزارة الداخلية هيمن ميراني قوله إن إعادة تخطيط وصبغ الشوارع جزء من سلة واسعة لوزارة الداخلية التي تعمل من أجل التقليل من الحوادث المرورية.

وأشار ميراني الى ان الجديد في المشروع ان المديريات العامة في المحافظات والإدارات المستقلة هي من تدير هذا المشروع الذي كان في السابق حكرا على الشركات التابعة للقطاع الخاص.

وبشان تأمين الآلات والمستلزمات قال ميراني انه تم شراء بما قيمته 5 مليارات دينار من الآلات من احدى الشركات الأوربية الرصينة وهذه الآلات من احدث طراز، مضيفا انه في الوقت ذاته تم شراء بما قيمته 3 مليارات دينار من الصبغ من احدى الشركات العالمية الأخرى.

وأضاف انه تم تعيين الكوادر الخاصة بقيادة هذه الآلات الخاصة بصبغ الشوارع من قبل مديريات مرور المحافظات والإدارات المستقلة، مبينا ان هذا يعني انه تم توفير فرص عمل عدد من الشباب المحليين الذين سيتلقون التدريب من قبل الشركتين.

ولفت إلى أن العمل بدأ بالمشروع في محافظة اربيل بسبب الأوضاع المناخية المواتية والا فان الاستعدادات قد تم استكمالها من أجل الشروع في العمل في فصل الربيع المقبل على مستوى جميع مناطق الاقليم.

وأوضح ميراني ان الوزارة قامت بتعيين الكوادر بصيغة العقود على مستوى المحافظات والإدارات المستقلة بحسب الحاجة وتلقوا التدريبات لمدة من اسبوع الى اسبوعين من أجل التعلم على كيفية استخدام الآلات والصبغ.

وتابع البيان ان فرق هندسة المرور قاموا بتخطيط الشوارع وفي الربيع المقبل ستبدأ الأعمال على مستوى جميع المناطق وبواقع 8 ساعات يوميا.

وبشأن نوع ومواصفات واستخدامات الأصباغ التي تستخدم لهذا الغرض نقل البيان عن المدير الهندسي للمرور في محافظة اربيل المهندسة ديلان عبدالله قوله إن المشروع الذي نحن بصدده والذي ستقوم مديرية المرور بتنفيذه سيكون مفيدا من جانبين الأول من جهة رخص الأسعار التي تختلف بشكل كبير عن الأسعار التي كانت الشركات تنفذ بها المشاريع المماثلة سابقا، ومن جهة اخرى من جانب المواصفات التي تتحلى بها الأصباغ التي ستقوم المديرية باستخدامها كونها جاءت من مصدر محدد وجيد وهذا ما سيجعل عمر بقاء الاصباغ أطول كثيرا.

يذكر ان عملية تخطيط وصبغ الشوارع في الأعوام الماضية كانت تنفذ من قبل القطاع الخاص ولكن العملية تجرى بأيد عاملة محلية تابعة لحكومة اقليم كوردستان، وكان كل كيلومتر تخطيط من قبل القطاع الخاص ينفذ بثلاثة ملايين و600 الف دينار ولكن الحكومة تقوم بالعمل وهذا ما أدى لانخفاض تكلفة الكيلومتر الواحد الى مليون و500 الف دينار فقط وهذا جزء من خطوات تقليل الصرفيات وتمتين البنى التحتية للشوارع والطرق في الإقليم.