إلكترونياً .. ربط وزارتين أحدهما كوردستانية والأخرى اتحادية

شفق نيوز/ فعّلت كل من وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان، ووزارة التجارة العراقية نظاماً إلكترونيا يربط أحداهما بالأخرى.

وقالت وزارة التجارة والصناعة الكوردستانية في بيان اليوم الخميس، إنه تم تشغيل النظام الإلكتروني، وتم إرسال أول رسالة إلكترونية بين الوزارتين.

من جهته قال المدير العام لتسجيل الشركات في الإقليم بلند محمد مولود، إنه "من الآن وصاعداً سيتم ترويج المعاملات، وانجاز الأعمال بين الوزارتين عبر النظام الإلكتروني".

واتفقت كل من وزارة التجارة والصناعة في اقليم كوردستان مع وزارة الصناعة في الحكومة الاتحادية مطلع العام 2021 على تشكيل لجنة مشتركة يقع على عاتقها حماية المنتج المحلي وتسوقيه اضافة الى تقليل الروتين في منح اجازات التأسيس الصناعية.