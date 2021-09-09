سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إلكترونياً .. ربط وزارتين أحدهما كوردستانية والأخرى اتحادية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-09T12:57:47+0000
إلكترونياً .. ربط وزارتين أحدهما كوردستانية والأخرى اتحادية

شفق نيوز/ فعّلت كل من وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان، ووزارة التجارة العراقية نظاماً إلكترونيا يربط أحداهما بالأخرى.

وقالت وزارة التجارة والصناعة الكوردستانية في بيان اليوم الخميس، إنه تم تشغيل النظام الإلكتروني، وتم إرسال أول رسالة إلكترونية بين الوزارتين.

من جهته قال المدير العام لتسجيل الشركات في الإقليم بلند محمد مولود، إنه "من الآن وصاعداً سيتم ترويج المعاملات، وانجاز الأعمال بين الوزارتين عبر النظام الإلكتروني".

واتفقت كل من وزارة التجارة والصناعة في اقليم كوردستان مع وزارة الصناعة في الحكومة الاتحادية مطلع العام 2021 على تشكيل لجنة مشتركة يقع على عاتقها حماية المنتج المحلي وتسوقيه اضافة الى تقليل الروتين في منح اجازات التأسيس الصناعية.

related

وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

Date: 2021-04-20 07:34:01
وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

مسرور بارزاني: تسليم نفط كوردستان كله الى بغداد غير دستوري ونحن لا نقبل به

Date: 2021-02-10 10:10:01
مسرور بارزاني: تسليم نفط كوردستان كله الى بغداد غير دستوري ونحن لا نقبل به

حكومة اقليم كوردستان "متفائلة" بالتوصل الى اتفاق نهائي مع بغداد

Date: 2020-09-18 11:41:48
حكومة اقليم كوردستان "متفائلة" بالتوصل الى اتفاق نهائي مع بغداد

حكومة اقليم كوردستان تتوصل لإتفاق فني مع بغداد بمسألة الرواتب والموازنة

Date: 2020-12-05 10:05:34
حكومة اقليم كوردستان تتوصل لإتفاق فني مع بغداد بمسألة الرواتب والموازنة

اربيل وبغداد تتوصلان لمقترحات لحل مشكلتي النفط والاستحقاقات المالية

Date: 2020-05-07 17:20:06
اربيل وبغداد تتوصلان لمقترحات لحل مشكلتي النفط والاستحقاقات المالية

وفد حكومة إقليم كوردستان يزور بغداد خلال اليومين المقبلين

Date: 2021-01-30 08:39:46
وفد حكومة إقليم كوردستان يزور بغداد خلال اليومين المقبلين

مسرور بارزاني يبحث مع رؤساء الكتل الكوردية بالبرلمان العراقي عدة ملفات

Date: 2019-09-08 11:50:33
مسرور بارزاني يبحث مع رؤساء الكتل الكوردية بالبرلمان العراقي عدة ملفات

أربيل: الحكومة الاتحادية لم تزود الإقليم بالكميات المطلوبة من لقاح كورونا

Date: 2021-09-01 09:03:14
أربيل: الحكومة الاتحادية لم تزود الإقليم بالكميات المطلوبة من لقاح كورونا