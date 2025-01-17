"لقائي مع مسعود بارزاني مصدر سعادة".. عبدي يغرد بشأن اجتماع أربيل

شفق نيوز/ كشف قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، يوم الجمعة، عن تفاصيل مباحثاته مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وكتب عبدي، في تدوينة له على منصة إكس: "كان لقاؤنا مع الرئيس مسعود بارزاني مصدر سعادة.. ناقشنا عملية التغيير التي تمر بها سوريا".

وأضاف: "أكدنا بشكل مشترك أن موقف الكورد في سوريا يجب أن يكون موحداً وأن الحوار مع دمشق يجب أن يحمي حقوق الشعب الكوردي سلميا.. وأكدنا أيضاً أن أهمية الوحدة الكوردية والاستقرار الإقليمي بشكل عام وهي مسؤوليتنا جميعاً".

وكان عضو بارز في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قد أكد أمس الخميس، "المحادثات بين بارزاني وعبدي، ركزت على توحيد الموقف الكوردي داخل سوريا واستكشاف سبل فصل قوات سوريا الديمقراطية عن حزب العمال الكوردستاني".

وأضاف المسؤول، أن زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني اعتبر أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تفتح الأبواب أمام دعم دولي أوسع، وخاصة من خلال علاقات الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع كل من الولايات المتحدة وتركيا.

وأشار إلى أن بارزاني أكد أيضًا على أهمية "تقديم جبهة كوردية موحدة في سوريا للتفاوض مع الحكومة السورية الجديدة بحكم الأمر الواقع من موقع قوة"، لافتاً إلى أن "المكاسب السياسية الكوردية في العراق، بما في ذلك الاعتراف الدستوري، يمكن أن تكون نموذجًا لكورد سوريا".

ويتمتع الحزب الديمقراطي الكوردستاني في العراق بعلاقات ودية مع تركيا وكان على خلاف مع قوات سوريا الديمقراطية وغيرها من الجماعات المتحالفة مع حزب العمال الكوردستاني.

وزار عبدي، مدينة أربيل، أمس الخميس، واجتمع مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، وأجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مضيفاً أن عبدي أنهى جدول أعمال زيارته وعاد إلى سوريا.

كما أصدر المكتب الإعلامي للزعيم الكوردي مسعود بارزاني، بيانا، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "لقاء الزعيم الكوردي مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي في أربيل، بحث الوضع في سوريا وآخر التطورات الأمنية والسياسية، بالإضافة إلى الإطار العام لتعامل الأطراف الكوردية مع الوضع الجديد في سوريا وكيفية اتخاذ موقف مشترك للأحزاب الكوردية في سوريا".

وأضاف أنه "اللقاء شهد التأكيد على أن الأحزاب الكوردية في سوريا يجب أن تقرر مصيرها دون أي تدخل، وبالطرق السلمية بما يضمن حقوقها في الوحدة والتضامن مع الحكام الجدد في سوريا للوصول إلى التفاهم والاتفاق، وأن تكون عامل سلام وأمن، والاستقرار ومنع المعاناة التي حلت بالشعب الكوردي والمكونات الأخرى في سوريا".