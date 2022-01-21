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لقاء مرتقب بين قيادة الديمقراطي والاتحاد لحسم مرشح الرئاسة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-21T19:20:28+0000
لقاء مرتقب بين قيادة الديمقراطي والاتحاد لحسم مرشح الرئاسة

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، عن لقاء مرتقب غداً السبت بين قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني لحسم مرشح رئاسة الجمهورية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، طالبا عدم ذكر اسمه، إن "لقاء مرتقباً سيعقد بين الزعيم الكوردي مسعود بارزاني (رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني) مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني بمقر الأول في أربيل يوم غد الجمعة، لمناقشة مرشح رئاسة الجمهورية".

وأضاف المصدر، أنه "بعد ذلك سيعقد وفدان يمثلان المكتب السياسي للحزبين سيعقدان اجتماعا في أربيل لمناقشة القرارات التي من المرتقب أن يتخذها بارزاني وطالباني خلال اجتماعهما المرتقب".

ويشغل الكورد رئاسة الجمهورية في العراق، وفق عرف سياسي متبع منذ ٢٠٠٣، بينما يشغل السنة رئاسة البرلمان والشيعة رئاسة الحكومة.

وكان الاتحاد الوطني الكوردستاني قد رشح مجددا الرئيس الحالي برهم صالح لشغل منصبه لولاية ثانية.

ويبدو أن صالح لا يحظى بدعم الديمقراطي الكوردستاني الذي رشح من جانبه القيادي في الحزب هوشيار زيباري لشغل المنصب.

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