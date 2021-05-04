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لقاء مرتقب بين المجلس الكوردي وقائد قسد والمبعوث الأمريكي لمناقشة المفاوضات الكردية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-04T09:56:20+0000
لقاء مرتقب بين المجلس الكوردي وقائد قسد والمبعوث الأمريكي لمناقشة المفاوضات الكردية

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع اليوم الثلاثاء، عن التحضير للقاء يجمع المجلس الوطني الكوردي وقائد قسد، مظلوم عبدي ونائب المبعوث الأمريكي إلى سوريا.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "اللقاء سوف يعقد خلال الأسبوع الجاري بين الأطراف الثلاثة في قاعدة عسكرية بريف الحسكة لمناقشة استئناف المفاوضات الكوردية المتعثرة منذ أشهر".

وأشار المصدر؛ إلى أن "نائب المبعوث الامريكي ديفيد براونشتاین اقترح على المجلس عقد لقاء مع قائد قسد لمناقشة سبل استئناف المفاوضات الكوردية خلال لقائه مع المجلس الكوردي بمدينة القامشلي الشهر الماضي".

وفي غضون ذلك؛ أكد مصدر من المجلس الوطني الكوردي لوكالة شفق نيوز؛ أن "المجلس سوف يقدم خارطة طريق وجدول زمني لاستئناف المفاوضات مع أحزاب الوحدة الوطني الكوردية".

وأشار إلى أن "المبعوث الأمريكي شدد على ضمانهم لتنفيذ بنود أي اتفاق نهائي يتوصل إليه الطرفان".

وتعثر استئناف المفاوضات بين المجلس الوطني الكوردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية في سوريا منذ مطلع شباط الماضي، إثر تعرض العديد من مقرات المجلس الكوردي والأحزاب المنضوية تحت مظلته في كانون الأول الماضي لعمليات تخريب وحرق واطلاق رصاص من قبل مجموعة "الشبيبة الثورية" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، بحسب بيانات عديدة أصدرها المجلس الوطني الكوردي.

ودخل المجلس الوطني الكوردي المعارض في سوريا (يضم 16 حزبا) وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية (يضم 25 حزباً وحركة سياسية) في مفاوضات برعاية أمريكية في منطقة الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا، وبإشراف قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي مطلع نيسان/أبريل الماضي، بهدف توحيد صفوف الكورد في سوريا ومشاركة المجلس الكوردي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وخلال المراحل السابقة من المفاوضات، توصلّ الطرفان إلى اتفاق بشأن "الوثيقة السياسية" وإنشاء "مرجعية سياسية" بين الطرفين لتأسيس إدارة مشتركة في المنطقة.

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