لقاء "مثمر" بين نيجيرفان بارزاني والسوداني في بغداد

شفق نيوز/ عبر رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، عن سعادته بلقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد، حيث أجرى الجانبان مناقشة "مثمرة" حول التطورات الأخيرة في البلاد، فضلاً عن استقرار المنطقة بشكل عام.

وأكد بارزاني، في تغريدة له ، تابعتها وكالة شفق نيوز، أن الاجتماع تناول عددًا من القضايا الملحة التي تهم البلد والمنطقة، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في مواجهة التحديات الراهنة.

ووصل نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.

وشارك رئيس الاقليم في فعاليات مؤتمر حوار بغداد الدولي السابع، الذي حضره السوداني ومسؤولين رفيعي المستوى.

