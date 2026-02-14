لقاء كوردستاني–بولندي في ميونيخ لبحث التعاون والاستقرار

شفق نيوز- ميونخ

بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، مع وزير خارجية بولندا رادوسلاف سيكورسكي، سبل تعزيز العلاقات مع العراق وإقليم كوردستان، وذلك على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني التقى مساء اليوم، وزير خارجية بولندا، في إطار لقاءاته المستمرة ضمن مؤتمر ميونيخ للأمن".

وأضاف البيان أن "اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز علاقات بولندا مع العراق وإقليم كوردستان في مختلف المجالات"، مؤكدين "أهمية تقوية التعاون المشترك، لا سيما في القطاعات التي تخدم التنمية الاقتصادية والاستقرار".

من جانبه، أشاد سيكورسكي، وفق البيان، بـ"مكانة إقليم كوردستان في المنطقة"، مؤكداً استعداد بلاده لتطوير العلاقات بشكل أكبر مع العراق وإقليم كوردستان.

كما تناول اللقاء، بحسب البيان، آخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط.