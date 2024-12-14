إلقاء القبض على متهمين اثنين بإطلاق النار في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أسايش أربيل، يوم السبت، القاء القبض على متهمين إثنين بإطلاق النار، في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بأمر من قاضي تحقيق اسايش اربيل، القي القبض على متهمين باسماء (ك،ح،م) و (ح،ع،ا) بتهمة اطلاق الرصاص بسلاح غير مرخص وتصويرها ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعية".

وأضافت أن "أحد المتهمين وهو تحت تاثير المواد المخدرة قام بتعذيب مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة وقام بتصويره و نشر الفيديو، وكذلك قام ببعض جرائم السرقة".