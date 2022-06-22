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لقاءات كوردستانية – تركية لمعالجة "أزمة" في أحد المعابر الحدودية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-22T09:30:46+0000
لقاءات كوردستانية – تركية لمعالجة "أزمة" في أحد المعابر الحدودية

شفق نيوز / أعلنت السلطات في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عقد لقاءات فنية بن الجانبين الكوردي والتركي لمعالجة "أزمة" تنقل المسافرين وتعزيز التبادل التجاري عند منفذ إبراهيم الخليل الحدودي بين الجانبين، فيما لفتت الى استمرار الاجتماعات بهذا الصدد.

وقال متحدث باسم معبر فيشخابور الحدودي بن العراق وتركيا في حديث ورد لوكالة شفق نيوز إنه "عقدت خلال الآونة الاخيرة سلسلة اجتماعات بين الجانبين التركي واقليم كردستان لمعالجة ازمة تنقل المسافرين عبر الحدود عند منفذ ابراهيم الخليل الحدودي وتعزيز التبادل التجاري بين الطرفين".

وأضاف المتحدث أن "وفداً فنياً تابعاً لوزارة التجارة التركية وعدداً من مسؤولي معبر الخابور زار في 21/6/2022 معبر ابراهيم الخليل بهدف معالجة مشكلة الصعوبات التي تواجه المسافرين والسياح اثناء المرور من المعبر وتعزيز التبادل التجاري بين الجانبين".

واكد المتحدث انه "وبعد سلسلة لقاءات بين المسؤولين من الجانبين التركي واقليم كوردستان تحسنت اليوم عملية الازدحام عند مرور المسافرين في المعبر"، مشيراً الى ان "الاجتماعات ستتواصل مع الجانب التركي بهذا الصدد".

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