وصول أول وجبة من لقاح كورونا إلى إقليم كوردستان وكركوك

شفق نيوز/ وقع وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان الدكتور سامان البرزنجي يوم الثلاثاء مع القنصل الصيني لجمهورية الصين الشعبية في الإقليم "ني روجي" مذكرة تسلم أول وجبة من لقاح فيروس كورونا.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده على هامش توقيع المذكرة وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "اليوم قمنا بتسلم أول وجبة من لقاح كورونا الصيني"، معبرا عن شكره للحكومة الصينية لتأمينها الوجبة الأولى من اللقاح إلى إقليم كوردستان.

وأردف بالقول "هذه ليست المرة الاولى التي تساعد فيها الصين اقليم كردستان وانما منذ العام الماضي قدمت الدعم في العديد من المرات لمواجهة فيروس كورونا".

وقال ايضا "سنقوم بتوزيع هذه الوجبة من اللقاح على جميع المراكز الطبية في الإقليم"، منوها الى انه "في المرحلة الاولى تم تحديد 8 مراكز لإعطاء اللقاح، وفي المرحلة الثانية تم تحديد عشرات المراكز الصحية، وتم تدريب الكوادر الطبية على عملية التطعيم".

واضاف الوزير انه "هذه الوجبة ستكون مخصصة للذين في الصفوف الاولى لمواجهة كورونا"، مستدركا القول "ولكن في المراحل القادمة ستكون اللقاحات لجميع الفئات التي حددت والتي اعطيت لها الاولوية".

من جانبه قال القنصل الصيني "اليوم سعيد جدا بانني امثل جمهورية الصين في تسلم اول وجبة من اللقاحات لاقليم كوردستان".

وأضاف "اليوم نعاني من قلة اللقاحات بسبب العدد الكبير لمواطنينا"، مردفا بالقول "ولكن لإبداء حسن الصداقة ورغم قلة اللقاح في الصين ارسلنا وجبة للعراق واقليم كوردستان".

وقال "ني روجي" "نتمنى ان تساعد هذه الوجبة اقليم كوردستان في مواجهة كورونا".

وتابع القنصل الصيني قائلا انه "من خلال الاجراءات التي اتخذتها حكومة الاقليم عبر وزارة الصحة اعتقد بان الاقليم سيتمكن قريبا من السيطرة على الفيروس".

بدوره قال وزير الصحة سامان البرزنجي : حاليا نحن بصدد التباحث مع عدد من الشركات العالمية لشراء اللقاحات بعد دعم رئيس الوزراء مسرور بارزاني في تخصيص ميزانية بهذا الاطار ولكن الاجراءات بحاجة الى بعض الامور القانونية.

وعلى صعيد مواز صرّح الدكتور صباح نامق لوكالة شفق نيوز، ان دائرة الصحة في كركوك تسلمت من اللجنة الصحية في بغداد 2090 جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني.

تسلم العراق بشكل رسمي فجر الثلاثاء، طائرة محملة بأول دفعة من جرعات لقاح كورونا إلى مطار بغداد الدولي.

والطائرة قادمة من الصين ومحملة بكمية 50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.

وهذه الكمية عبارة عن منحة قدمتها الصين إلى العراق على أن تشتري بغداد كميات أخرى من اللقاح.