لقاح كورونا في كوردستان.. "الأولوية" للتدريسيين

شفق نيوز/ أكد وزير التربية في كوردستان، يوم الاثنين، اعطاء وزارة صحة الاقليم "الأولوية" للتدريسيين باخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال الوزير حمه سعيد في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في اربيل وحضرته وكالة شفق نيوز، إنه "ليس ملزما على التدريسيين بأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا"، مستدركاً "لكن وزارة الصحة اعطت الأولوية للتدريسيين باخذ اللقاح".

وعن احصائيات وفيات التدريسيين بسبب الفيروس، أشار الوزير الى أن "جميع الاحصائيات لدى وزارة الصحة"، موضحا أن وزارته "لاتملك أية احصائيات حول عدد التدريسيين الذين توفوا بكورونا".

وتطالب وزارة الصحة في كوردستان، المواطنين خاصة من الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاما، والمصابين بالأمراض المزمنة والمستعصية، والمتقاعدين، وكبار السن والاستاذة لمراحل الـ12 (السادس الأعدادي) وقوى الأمن الداخلي والآسايش والبيشمركة بضرورة التسجيل على المنصة الالكترونية للحصول على اللقاح.