لـ48 ساعة.. إقليم كوردستان يغلق أبوابه الحدودية مع تركيا أمام المسافرين

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في منفذ إبراهيم الخليل الحدودي مع تركيا، يوم الثلاثاء، بأن حركة المسافرين ستتوقف لمدة 48 ساعة اعتباراً من منتصف الليلة، ضمن إجراءات التعداد السكاني العام في العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حركة عبور الأفراد إلى داخل الأراضي التركية عبر المنفذ ستتوقف بشكل كامل لمدة 48 ساعة وذلك بالتزامن مع إجراءات التعداد العام للسكان في العراق".

وأوضح أن "هذا الإجراء لا يشمل النشاط التجاري حيث ستستمر حركة مرور الشاحنات التجارية عبر المنفذ بشكل طبيعي ودون أي توقف".

وتأتي هذه التدابير ضمن خطة حكومية شاملة تهدف إلى تسهيل عملية التعداد وضمان سيرها بسلاسة مع تقليل التنقلات غير الضرورية خلال هذه الفترة.