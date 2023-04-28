لغم يودي بحياة شخص ويُصيب آخر أثناء جمعهما الأعشاب شمال دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي، يوم الجمعة، بمقتل شخص وإصابة آخر بانفجار لغم أرضي في منطقة "بري سيل" في جبل "متين" المطل على قضاء العمادية شمال محافظة دهوك .

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، الضحيتين كانا يقومان بجمع الاعشاب الربيعية في هذه المنطقة وانفجر عليهما لغم أرضي مما ادى الى مقتل احدهما واصابة الآخر بجروح.

وقال احد اقرباء الضحيتين للوكالة ، إن "عددا من اقربائي ذهبوا صباح اليوم الى هذه المنطقة للبحث عن الأعشاب الربيعية وجمعها، لكن حسب معلومتينا ان شيء انفجر بهم ولا نعمل ماهو وادى الى مقتل احد اقربائي وهو يعمل مدرسا في محافظة دهوك و الثاني اصيب بجروح بليغة".

يُشار إلى أن هذه المنطقة تشهد صراعات عسكرية بين عناصر حزب العمال الكوردستاني المعارض و الجيش التركي وتنتشر في هذه المنطقة الكثير من الالغام و المتفجرات المزروعة تحت الأرض.