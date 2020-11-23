لغم أرضي يودي بحياة عنصر بيشمركة في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في قضاء جومان بمحافظة أربيل، الاثنين، مقتل عنصر بيشمركة بانفجار لغم ارضي في سفح هلكور في جبل برده قوجان.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه في الساعة (20:00) تلقت المديرية بلاغا بان شخصا يدعى (ن س م ح) يبلغ مابين 45 - 47 عاما من العمر وينتمي لقوات البيشمركة ومن اهالي قضاء جومان قرية ناوند خرج في الساعة 12:00 ظهرا وان هاتفه النقال مغلق وهو مفقود.

واضاف البيان انه بعد خروج فرق المديرية في مركزي الدفاع المدني في حاج عمران وجومان استطاعت في الساعة 22:30 ليلا العثور على مكان جثة ذلك الشخص الذي لقي مصرعة في سفح هلكور جبل برده قوجان بانفجار لغم ارضي.

ولفت البيان الى ان جثة الشخص المذكور نقلت الى مستشفى جومان للحصول على تقرير طبي عن وفاته.