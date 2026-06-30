لغم أرضى يبتر ساق شاب شمال أربيل

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر محلي، يوم الثلاثاء، بإصابة شاب بجروح بليغة إثر انفجار لغم أرضي في منطقة جبلية تابعة لقضاء (برادوست) شمال محافظة أربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب المدعو (فرهنك قادر)، وهو خريج جامعي حديث، كان يرعى الأغنام في جبل (كوشين) ضمن مرتفعات (كيلشين) بمنطقة (برادوست)، حينما انفجر عليه لغم أرضي من مخلفات الحروب السابقة".

وأضاف المصدر، أن "الانفجار أدى إلى بتر إحدى ساقي الشاب"، مشيراً إلى أنه "نُقل على الفور إلى مستشفى (آشتي) في إدارة (سوران) المستقلة لتلقي العلاج".