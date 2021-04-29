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لغاية نهاية العام .. السليمانية تتسلم ألف جرعة "فايزر" أسبوعياً

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-29T14:07:14+0000
لغاية نهاية العام .. السليمانية تتسلم ألف جرعة "فايزر" أسبوعياً

شفق نيوز/ أعلن مدير الصحة العامة في محافظة السليمانية الدكتور صباح هورامي يوم الخميس قرب وصول 15 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم"، مشيرا إلى أن المحافظة ستتسلم ألف جرعة من لقاح "فايزر" حتى نهاية العام الجاري.

وقال هورامي في تصريح أدلى به للصحفيين، إنه من المقرر وصول 15 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" إلى المحافظة في الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف أنه "لغاية الآن تم تزويدنا بثلاثة أنواع من اللقاح"، مشيرا إلى أن السليمانية ستتسلم ألف جرعة من لقاح "فايزر" أسبوعيا حتى نهاية العام الحالي.

ودعا المسؤول الصحي، السكان، إلى عدم التمييز بين أنواع اللقاح، مؤكدا أن جميع اللقاحات آمنة جدا.

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