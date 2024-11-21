لغاية آذار.. أكثر من 8.5 ملايين نسمة في كوردستان بينهم نحو مليون نازح ولاجئ

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، يوم الخميس، إحصائية رسمية بأعداد سكان الإقليم والنازحين واللاجئين فيه.

وبحسب إحصائيات دائرة الإحصاء التابعة للإقليم، فإن إجمالي عدد سكان إقليم كوردستان يبلغ 8 ملايين و668 ألفاً و975 شخصاً، بينهم مليون و22 ألفاً و293 نازحاً ولاجئاً.

ووفقاً للبيانات التي تم جمعها حتى نهاية شهر آذار/ مارس 2024، فقد بلغ عدد النازحين 746 ألفاً و174 شخصاً، في حين وصل عدد اللاجئين إلى 276 ألفاً و119 شخصاً.

وأوضحت الإحصائيات أن النازحين موزعون على محافظات الإقليم ففي أربيل يوجد 42 ألفاً و400 أسرة، أي ما يعادل 247 ألفاً و338 شخصاً.

وفي السليمانية يوجد 23 ألفاً و953 أسرة، أي ما يعادل 139 ألفاً و355 شخصا، اما في دهوك فيوجد 67 ألفاً و929 أسرة، أي ما يعادل 359 ألفاً و481 شخصاً.

ويشكل النازحون واللاجئون نسبة كبيرة من سكان الإقليم نتيجة النزاعات الإقليمية المستمرة والتحديات الإنسانية في العراق والدول المجاورة.

و تسعى الحكومة من خلال هذه الإحصائيات إلى تعزيز التخطيط الاستراتيجي لتقديم الخدمات اللازمة لهذه الفئات وتطوير برامج المساعدة الإنسانية.

وكان النائب عن محافظة السليمانية سوران عمر، قد قال امس الاربعاء إن حكومة إقليم كوردستان طالبت بأن تكون هناك نسخة من بيانات الإحصاء في أربيل، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض من بغداد.

وأضاف عمر خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن "الإقليم يعوّل على زيادة عدد سكانه الرسمي خلال الإحصاء الحالي لتحسين حصته من الموازنة العامة".

واعرب عمر عن توقعاته بعدم حدوث تغيير كبير بسبب الزيادة المتوقعة في أعداد المواطنين في محافظات الوسط والجنوب، كما أبدى قلقه من احتمالية التلاعب بالنتائج.

وأكد أن "وجود أكثر من 700 ألف نازح في الإقليم قد ينعكس إيجابًا على حصة الإقليم".