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لعدم وجود دائرة صحية للاقليم.. مدارس كوردستان في خانقين تستعين بصحة ديالى

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-04T11:07:40+0000
لعدم وجود دائرة صحية للاقليم.. مدارس كوردستان في خانقين تستعين بصحة ديالى

شفق نيوز/ كشفت مديرية تربية خانقين التابعة لإقليم كوردستان، يوم السبت، عن تنسيق صحي مع دائرة صحة ديالى لفحص المدارس من الأوبئة والأمراض.

وقال مدير التربية حسن طالباني، لوكالة شفق نيوز، إن دائرته "استحصلت موافقة صحة ديالى على الاستعانة بفرق صحية من ديالى لإجراء فحوصات دورية للمدارس تحوطا لأي أمراض أو أوبئة لعدم وجود دائرة صحية تابعة للاقليم في خانقين".

واضاف أن مديريته "هيأت جميع السبل والتسهيلات أمام الفرق الصحية لأداء واجباتها الصحية في مدارس خانقين".

واكد طالباني أن "دوام المدارس في خانقين يسير بشكل منتظم وطبيعي دون أي مشاكل أو تهديدات صحية إلى جانب تأمين جميع مستلزمات العملية التربوية".

ويضم قضاء خانقين اكثر من 5200 طالب وطالبة من جميع المراحل الدراسية من رياض الاطفال والابتدائية والثانوية.

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