لعدم إرتدائهم الكمامات .. أربيل تغرّم أكثر من 400 شخص في 5 أيام

شفق نيوز/ فرضت بلدية محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان غرامات على أكثر من 400 شخص لم يتلزموا بالإجراءات والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة البلدية انه "عن طريق فريق خاص في مديريات البلدية كافة وبعد صدور قرار من غرفة العمليات في محافظة أربيل بشأن التزام المواطنين بإرتداء الكمامات لوقاية أنفسهم من وباء كورونا وحفظ المصلحة العامة انه تمّ خلال 5 أيام ضمن حدود المديريات الست تسجيل 410 مخالفات".

ونوه البيان الى ان المخالفين كافة تمت محاسبتهم وفق القرار الصادر عن غرفة العمليات في اربيل، داعيا سكان المحافظة كافة الى الألتزام بالتعليمات الصحية لوقاية أنفسهم.



