لعبة "المحيبس" تتألق في أربيل وتجمع العراقيين برمضان (صور)

شفق نيوز/ أقيمت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، مسابقة للعبة المحيبس الشعبية بمشاركة العديد من أبناء المحافظات العراقية.

وقال منظم البطولة شاخوان صباح الصالحي لوكالة شفق نيوز ان "هذه البطولة ننظمها في مدينة اربيل منذ عام 2016 خاصة بعد قدوم العديد من أبناء محافظات الاخرى الى الاقليم وتأتي ضمن أمسيات شهر رمضان".

واضاف، ان "هذه اللعبة ليست موجودة في كوردستان بالشكل الذي يتم لعبه في بقية المحافظات حيث ان في الإقليم توجد لعبة الصينية و الطاكية وهي مشابهة لهذه اللعبة"، موضحا أن "الرسالة من اقامة هذه البطولة هي أننا شعب واحد".

وتابع الصالحي ان "12 فريقا يشاركون في هذه البطولة واليوم لدينا لعبة بين محافظتي الانبار وبغداد"، مشيرا الى انه "سيتم توزيع الجوائز على الفائزين بالمراتب الثلاث الأولى في نهاية البطولة".

وقال مراسلنا؛ إن "العديد من أبناء المحافظات يشاركون في هذه البطولة خلال شهر رمضان كل عام التي تستمر لغاية نهاية الشهر".