ألعاب الفيديو تجمع الشباب في ليالي أربيل الرمضانية (صور)

شفق نيوز/ بعد إفطار كل يوم من شهر رمضان، يلجأ الشباب الى الاماكن الترفيهية في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، لقضاء أوقات ممتعة حيث تعد مراكز ألعاب الفيديو واحدة من هذه الأماكن الترفيهية.

وقال محمد حسن (مواطن من اربيل) لوكالة شفق نيوز؛ إن "الكثير من الشباب يزورن كل ليلة في شهر رمضان هذه المراكز للإستمتاع بألعاب الفيديو وعادة ما يأتون على شكل جماعات، حيث يتحدّون بعضهم البعض في هذه الألعاب".

واضاف ان "ليالي شهر رمضان طويلة هذه السنة والأجواء ليست حارة أو معتدلة كثيراً، لذا فإن زيارة هذه المراكز هو خيار ممتاز للشباب".

من جانبه؛ قال عبد الرحمن سعيد (شاب من اربيل) لوكالتنا ان "العاب كرة القدم في البلايستيشن هي الاكثر اقبالا من قبل محبي ألعاب الفيديو لانها لعبة جماعية وليست فردية اضافة الى المتعة التي يجدها اللاعب في هذه اللعبة مع اصدقائه ".

واضاف ان "أسعار اللعب في هذه الألعاب رخيصة وليست باهضة حيث يدفع اللاعب الف دينار فقط مقابل كل لعبة وهذا ما يجعل الشباب يقبلون عليها بكثرة".