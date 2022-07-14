"لظروف إنسانية".. إقليم كوردستان "يُضحي" لإيصال المياه إلى ديالى

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الموارد المائية في إدارة منطقة "كرميان" التابعة لإقليم كوردستان، اليوم الخميس، الإبقاء على اطلاقات سد دربنديخان إلى بحيرة حمرين وإلغاء جدول التقنين بسبب تزايد الحاجة على المياه، مبينة أنها ضحت بخطتها الزراعية الصيفية لإنقاذ ديالى من العطش كتضامن انساني.

وأكدت الموارد المائية في كرميان في وقت سابق لوكالة شفق نيوز" عن جدول بمعدل الاطلاقات الشهرين من دربندخان الى بحيرة حمرين ويشمل تقليل الاطلاقات المائية بدءا من شهر تموز وفق الاتفاق المبرم بين ديالى وكرميان.

وقال مدير الدائرة مؤيد أحمد لوكالة شفق نيوز إن "وزارتي الموارد المائية في بغداد وأربيل اتفقتا وعبر الدوائر المعنية والحكومات المحلية على إبقاء اطلاقات سد دربنديخان في كوردستان الى بحيرة حمرين في ديالى بمعدل 40 م3/ثا وإلغاء جدول التقنين وخفض الاطلاقات المائية المتفق والمقرر بين الجهات المعنية في ديالى وكرميان بسبب حرارة الصيف وتزايد الحاجة على المياه".

وأضاف أحمد أن "الدائرة وحكومة كرميان اتخذتا إجراءات تقنين شاملة لضمان وصول الاطلاقات المائية الى بحيرة حمرين شملت خفض مناسيب مياه الجداول الاروائية الأربعة في كرميان (السلام، وشيخ منكر، وباله جو، وقره تبه)، إلى النصف و الثلث إلى جانب التضحية بالخطة الزراعية الصيفية لإنقاذ ديالى من العطش كتضامن انساني لتجاوز ازمة الجفاف وشح المياه التي تضرب ديالى".

وكانت الموارد المائية في ادارة كَرميان أعلنت، في وقت أيار الماضي لوكالة شفق نيوز، ان "وفداً حكومياً من ديالى برئاسة المحافظ ونائبه ومديري الدوائر المختصة زار كَرميان، وتم الاتفاق على خطة إنقاذ عاجلة لديالى من العطش، وتأمين ماء الشرب عبر تعزيز مخزون بحيرة حمرين في المحافظة من سد دربندخان وعبر نهر ديالى.

وبحيرة حمرين 55 كم شمال شرق بعقوبة، تتبع سد حمرين الذي يقع على مجرى نهر الوند في محافظة ديالى، افتتح في حزيران عام 1981، بهدف حماية مدن حوض نهر ديالى من الفيضانات الموسمية.

وتقع بحيرة حمرين شرقي ناحية السعدية وتشكل الخزين الاستراتيجي للمياه في ديالى، وتزود حاليا أكثر من 70% من مناطق ديالى بمياه الشرب ومياه الري وهي قادرة على استيعاب مليارين و400 مليون متر مكعب.