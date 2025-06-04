لطلبة كوردستان.. رابط خاص لأسئلة وأجوبة الامتحان بعد الانتهاء منه

شفق نيوز/ أكدت وزارة التربية في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، أنها بدأت بنشر أسئلة وأجوبة امتحان اللغة والأدب الكوردي للصف الثاني عشر (السادس الإعدادي) على موقع إلكتروني خاص.

وأكدت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بإمكان الطلبة الاطلاع على الأسئلة والأجوبة من خلال الرابط المخصص لذلك، وستقوم الوزارة يومياً، بعد انتهاء الامتحانات، بنشر الأسئلة والأجوبة عبر الرابط نفسه.

يُذكر أن امتحانات الصف الثاني عشر قد بدأت في الأول من حزيران/ يونيو 2025، بمشاركة أكثر من 115 ألف طالب وطالبة في عموم الإقليم.

للاطلاع على رابط الأجوبة أنقر هنا