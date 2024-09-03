لصوص يسرقون 170 رأس ماشية في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، عن اعتقال متهمين بسرقة 170 رأس ماشية، بعد تلقيها شكوى من مواطن حول حادثة السرقة.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة شفق نيوز، إن "الشرطة باشرت التحقيق فور تلقي شكوى حول سرقة 170 رأس ماشية، حيث تمكنت بالتعاون مع قوات الأمن في قضاء جمجمال من استعادة المواشي المسروقة وضبطها، وذلك بعد استصدار أمر قضائي".

وأضافت أن "فرق التحقيق في مكتب مكافحة الجريمة بدوكان ألقت القبض على المتهمين، وتمت إحالتهم إلى القضاء لاستكمال التحقيقات بشأن التهم الموجهة إليهم، وتم تسليم المواشي إلى صاحبها بناءً على الأمر القضائي".

وأوضحت المديرية أنه "خلال عملية الاعتقال، تمت مصادرة مركبة كانت بحوزة المتهمين"، مبينة أنه "تم حبس المتهمين (ب، م، ح) من مواليد 1993 و(ر، س، م) من مواليد 1986، بأمر قضائي بموجب المادة 444 من قانون العقوبات، وما تزال التحقيقات جارية".