لصوص يسرقون سيارات فاخرة خلال دقائق.. فيديو

شفق نيوز/ تمكن لصوص من سرقة سيارات فاخرة تفوق قيمتها الـ300 ألف دولار أمريكي، من إحدى وكالات بيع السيارات في ولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية.

والسرقة التي وقعت في نهاية فبراير/ شباط الماضي بحسب الشرطة، سرق خلالها 3 سيارات من نوع BMW وسيارة Maserati، مبينة أن اللصوص اقتحموا الوكالة عبر تحطيم واجهتها الأساسية باستخدام الطوب.

ويظهر في الفيديو الذي تم نشره لعملية السرقة، اللصوص يبحثون في المكتب ليجدوا مفاتيح السيارات، وعندما قاموا بتجريب المفاتيح أضاءت هذه السيارات. وفي غضون ثوان، استقلوا السيارات وقادوا عبر مقدمة المتجر.

ووفقا لتقرير الشرطة، فإن القيمة الإجمالية لعملية السرقة أكثر من 310 آلاف دولار.

وكشف المحقق الرئيسي في القضية كالفين هيلمز، أنه تم العثور بالفعل على سيارتين من بين أربع سيارات مسروقة من صالة العرض، مشيرا إلى أنه عندما دخل اللصوص الوكالة، بدا أنهم يعرفون بالضبط إلى أين يتجهون للحصول على المفاتيح.

Tonight at 5 & 6 on @wsoctv: CAUGHT ON CAMERA - A Maserati and 3 BMWs stolen from an East Charlotte dealership. I speak with the lead detective on the car & find how why he’s checking to see if this is part of a more organized crime ring. See you #live at 5. pic.twitter.com/zWBZohSLlI