لصان يقتحمان منزل امرأة مسنة في اربيل ويسرقان 125 مثقال ذهب و20 ألف دولار
2023-05-05T20:17:38.000000Z
شفق نيوز/ افاد مصدر محلي، يوم الجمعة، باقتحام لصين في مدينة اربيل منزل امرأة مسنة وسرقة 125 مثقال ذهب.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادثة وقعت بعد الساعة 8:00 مساء اليوم حيث قام لصان ينتحلان صفة القوات الامنية باقتحام منزل امراة مسنة تبلغ في منطقة ( گولان) وسط مدينة اربيل ".
واضاف ان "اللصان قاما بسرقة 125 مثقال ذهب و عشرين الف دولار من منزل المرأة التي تبلغ من العمر 65 عاما".
وأشار إلى ان "القوات الأمنية بدأت بتحقيقاتها للوصول إلى الفاعلين".