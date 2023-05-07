لزيادة المساحات الخضراء.. اربيل تزرع "15 ألف" وردة في الأماكن العامة  (صور)

شفق نيوز/ أطلقت محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الأحد، حملة واسعة بزراعة الورود في الأماكن العامة.

وقال ريبين أحمد مدير هندسة حدائق اربيل لوكالة شفق نيوز؛ إن "الحملة التي تم إطلاقها اليوم تتضمن زراعة 15 ألف وردة من الورود القطيفة الموسمية حيث تشمل الأماكن العامة في حدود المدينة".

واضاف ان "هذه الحملة هي جزء من برنامج بلدية اربيل لزراعة 250 ألف وردة و 100 الف شجرة خلال عام 2023 الحالي إذ تم إنجاز 40% منها ".

ومن جانبه؛ قال سعد ابراهيم وهو كادر مديرية هندسة الحدائق للوكالة ان "هذه الحملة بدأناها اليوم في الاماكن العامة حيث كانت الحدائق بالقرب من مبنى برلمان كوردستان هي اولى المراحل و سيتم استكمال الحملة من خلال زراعة الورود في الاماكن الاخرى ايضا التي تم تحديدها من قبل محافظة اربيل لزيادة المساحات الخضراء".