"لزيادة العرض".. انخفاض كبير في سعر الدجاج في السليمانية

شفق نيوز/ كشفت دائرة الرقابة والتجارة في محافظة السليمانية اليوم الخميس، عن انخفاض في سعر الدجاج إلى نصف سعره السابق.

وقال سوران عبد الغفور مدير الرقابة والتجارة في السليمانية في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ ان "سعر الكيلو غرام الواحد من الدجاج الآن في أسواق السليمانية هو (2800) دينار، ومن المؤمل أن يصل إلى (2000) دينار للكيلو غرام الواحد".

وعن أسباب تراجع سعر الدجاج بين سوران ان "زيادة العرض مقابل الطلب أدى إلى تراجع سعره في الأسواق.

وبلغ سعر كيلو غرام الدجاج خلال شهر رمضان إلى أكثر من (5000) دينار ما ولد ضغطا كبيرا على ميزانية الأسر العراقية خلال شهر الصيام.