لدعم مرضى السرطان.. انطلاق ماراثون في أربيل بمشاركة فئات عمرية مختلفة (صور)

شفق نيوز/ أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، ماراثون خاص لدعم مرضى السرطان.

وقال منظم الماراثون، عبد الستار عصمت، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الماراثون أقيم، اليوم، في أربيل لجمع التبرعات لمرضى السرطان في أربيل"، مبينا أن المارثون "يتكرر بشكل دوري كل سنة، حيث يتم منح إيراداته إلى مستشفى نانكلي الخاص بمرضى السرطان".

وشارك في الماراثون، أكثر من مئة متسابق من مختلف المحافظات العراقية، إضافة إلى مشاركين من دول الجوار حيث كانت المساحة ثلاثة كيلومترات

من جانبه، ذكر أحمد سنيي، القادم من إيران، للوكالة: "شاركت اليوم في هذا الماراثون وفزت بالمرتبة الأولى والهدف من مشاركتي كان دعم مرضى السرطان في إقليم كوردستان"، معرباً عن أمله "استمرار هذه النشاطات لدعم هذه الفئة وغيرها من الفئات المحتاجة للدعم داخل المجتمع".

وتضمن الماراثون، مشاركة فئات عمرية مختلفة، حيث ولفت محمود مشارك آخر في المارثون، خلال حديثه للوكالة: "عمري 63 عاماً، وأنا من أكبر المشاركين عمرا في هذا الماراثون، واشارك عادة في جميع المبادرات المماثلة، لدعم الفئات المختلفة داخل المجتمع".

وأوضح محمود، أن "تشجيع كبار العمر على المشاركة، هي رسالة أخرى حاولت إيصالها من خلال مشاركتي في هذا الماراثون".