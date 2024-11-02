لدعم الطلبة.. تخفيض رسوم التعليم المسائي والموازي في كوردستان بنسبة 45%

شفق نيوز/ أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، آرام محمد، يوم السبت، عن تخفيض بنسبة 45% في رسوم التعليم المسائي والموازي للعام الدراسي الحالي، مقارنة بالسنوات السابقة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الطلبة وأسرهم.

وقال وزير التعليم آرام محمد، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "ضمن إجراءات الوزارة لدعم الطلبة وتشجيعهم على مواصلة تعليمهم الجامعي، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تم تخفيض رسوم التعليم المسائي والموازي للعام الدراسي الحالي بنسبة 45%".

وأشار الوزير إلى أن "رسوم التعليم الأهلي ستشهد أيضًا تخفيضات تتراوح بين 10% و25%، مما يزيد من فرص الطلاب للالتحاق بالتعليم العالي بأقل التكاليف".

ومن المقرر أن تُعلن وزارة التعليم العالي عن أسماء الطلاب المقبولين في الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة في الإقليم يوم الأحد المقبل، ما يمهد لبدء عملية تسجيل الطلبة الجدد.

وبدأت بعض الجامعات والمعاهد الخاصة بالإقليم بالفعل في إجراءات تسجيل الطلبة استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.

وتأتي هذه القرارات في ظل ارتفاع تكاليف التعليم التي شكلت عبئًا على الطلبة وأسرهم، وتهدف الوزارة من خلال هذه المبادرات إلى توفير فرص تعليمية أكثر شمولًا وتيسيرًا للجميع.