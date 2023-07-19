لدعم الشباب.. السليمانية تحتضن معرضاً للأعمال اليدوية واللوحات الفنية (صور)

شفق نيوز / أقيم يوم الأربعاء، معرض للأعمال اليدوية واللوحات الفنية، لدعم الشباب في محافظة السليمانية، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة على تشكيل الكابية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان.

وأوضح مدير مكتب مؤسسة كوردستان 24 في السليمانية، نامو احمد سلام، لوكالة شفق نيوز، أن "واحدة من برامج الكابينة التاسعة كانت الاهتمام بتطلعات الشباب وتوفير فرص العمل لهم، ومن هذا المنطلق قمنا هذا اليوم بهذا المعرض".

وأضاف سلام، أن "المعرض الذي أقيم في معمل السكائر ويضم 100 شاب كل منهم قدم نتاجاته من أجل أن يثبت قدراته و يحول قدراته لمصدر رزق".

وأكد أن "المعرض سيستمر للساعة الثامنة من مساء اليوم"، مطالبا في الوقت ذاته بـ"دعم الأهالي لهؤلاء الشباب".